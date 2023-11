«J’ai introduit ma demande il y a 9 mois et toujours aucune réponse» : les lenteurs du fisc wallon concernant

«Vos démarches en 1 clic», vante le site du fisc wallon. Mais la réponse peut prendre 9 mois! - F. DE H.Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.François est désespéré et il a écrit au médiateur de Wallonie pour se plaindre.

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)La vigilance est de mise ce jeudi à cause de la tempête Ciaran : alertes jaune et orange sur la Belgique, le vent soufflera jusqu’à 110 km/h headtopics.com

Chantal Ladesou présente sa nouvelle pièce, « 1983 », ce dimanche au Forum de Liège, puis le 19 décembre au Cirque Royal : « J’ai besoin de me réinventer en permanence » Une bâche « dangereuse » sur l’autoroute E411 : « Cela peut distraire les conducteurs dans un endroit où l’on sait que le risque d’accident est plus élevé »

Elisabeth, Mathias et leurs trois enfants cherchent un logement de toute urgence: ils ont tout perdu dans l’incendie qui a ravagé leur appartement à Montignies-sur-Sambre La vigilance est de mise ce jeudi à cause de la tempête Ciaran : alertes jaune et orange sur la Belgique, le vent soufflera jusqu’à 110 km/h headtopics.com

L'Antwerp et Genk font respecter la hiérarchie et éliminent le Lierse et ViséTenant du titre, l'Antwerp a logiquement éliminé le Lierse, pensionnaire de Challenger Pro League, en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique (1-4) au Stade Herman Vanderpoorten de Lierre mercredi. Lire la suite ⮕

Parcs et cimetières fermés à Liège dès ce mercredi soir et durant la journée de jeudiEn raison des vents importants annoncés à partir de la soirée de ce mercredi et surtout durant la nuit et la journée de... Lire la suite ⮕

Ecaussinnes et Estinnes se départagent aux tirs au but: «Un match serré et engagé»Ce mardi, dans le tour d’alignement, la P2 d’Estinnes s’est qualifiée au bout du suspense contre la P3 d’Ecaussinnes. Un match engagé entre deux équipes pas mal remodelées... Lire la suite ⮕

Mithra : François Fornieri force quatre administrateurs à s’en allerFrançois Fornieri reprend pied dans Mithra. Il vient de faire révoquer quatre administrateurs indépendants. Il a fait... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique: l’Antwerp et Genk font respecter la hiérarchie et éliminent facilement le Lierse et ViséLe tenant du titre ne s’est pas laissé surprendre en 16es de finale. Lire la suite ⮕

L'approche de la tempête Ciaran est une source de stress pour le secteur de la construction: une grandeLa tempête Ciaran s'approche de nos côtes. Cette nuit et demain, on attend de fortes rafales de vent entre 70 et 110 km/h : le littoral et la Flandre occidentale sont en alerte météo orange, le reste du pays est en code jaune. Pour les professionnels de la construction, il a fallu anticiper et sécuriser les chantiers. Lire la suite ⮕