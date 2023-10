«J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES

suite à sa facture de 3.200 euros malgré ses 34 panneaux photovoltaïques«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo)

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Élargissement de la taxe logement à Ciney pour les habitations inoccupées et négligées : « Cela nous permettra d’aller plus loin », commente le bourgmestre Frédéric...

Le chantier du Delta à Namur concerné par une énorme affaire de dumping social, avec 26 millions d’euros réclamés à Pedro… qui serait décédé Élargissement de la taxe logement à Ciney pour les habitations inoccupées et négligées : « Cela nous permettra d’aller plus loin », commente le bourgmestre Frédéric Deville headtopics.com

Lire la suite:

sudinfo_be »

Eric, propriétaire d’une maison dotée de 34 panneaux solaires à Taviers, est tombé des nues en voyant saJeune pensionné, Eric Poncelet a acheté une maison disposant d’un PEB A, à Taviers (Éghezée). Avec 34 panneaux photovoltaïques, il ne s’attendait pas à recevoir une telle facture d’électricité. Le prosumer, dégoûté, en veut à ORES. Lire la suite ⮕

L'Olympic devra finalement se déplacer au RWDM à la suite d'une décision du bourgmestreLe match entre l'Olympic de Charleroi et le RWDM en 16e de finale de Coupe de Belgique sera finalement disputé à Molenbeek, et pas au stade de la Neuville, comme cela était prévu, mercredi prochain. Le bourgmestre de Charleroi a refusé, pour des raisons de sécurité, que la rencontre ait lieu dans le stade du club de Nationale 1. Lire la suite ⮕

Leur vie a basculé suite au raid antiterroriste de Verviers : le couple a tout perdu, s’est séparé etUn quinquagénaire a été reconnu coupable, vendredi, par le tribunal correctionnel de Verviers, d’avoir bouté le feu à la maison de ses anciens beaux-parents. Les faits s’étaient déroulés durant la nuit du 3 mai 2023. Selon son ancienne épouse, tout a basculé après le raid antiterroriste de la rue de la Colline, à Verviers en janvier 2015... Lire la suite ⮕

| En D3C, Inter Huy mise sur une solution interne suite au départ de Geoffrey Malaise: «Il arrive àComme nous vous en parlions ce jeudi matin, Geoffrey Malaise a présenté sa démission au club mosan. Pour lui succéder, c’est à nouveau une solution interne qui a été privilégiée. Lire la suite ⮕

Le PS réclame la démission de son ancien échevin à Verviers Didier Nyssen suite à son passage au MROn s’en doute, le passage de Didier Nyssen, ancien échevin du PS à Verviers et actuel conseiller provincial, ne fait pas plaisir aux socialistes. Le parti réclame sa démission de l’ensemble de ses mandats obtenus en se présentant sur une liste PS. L’intéressé réagit. Lire la suite ⮕

Un cycliste blessé à la suite d’un accident à Koekelberg: la victime transportée à l’hôpitalLe cycliste est entré en collision avec un véhicule, au coin de l’avenue des Gloires Nationales et de l’avenue de Jette. Lire la suite ⮕