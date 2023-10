Ivanka Trump, fille de l’ancien président, devra paraître devant un juge pour une affaire de fraude

Initialement, Ivanka Trump elle-même avait été citée à comparaître dans l'affaire civile, mais elle a réussi à modifier cette décision au début de l'année. Son avocat a expliqué que le fait qu'elle soit à nouveau citée à comparaître était une tentative de contourner cette décision.

Les fils de Donald Trump, Donald junior et Eric, sont toujours cités à comparaître et devraient également faire une déclaration. L'ancien président Trump est accusé dans cette affaire d'avoir exagéré son patrimoine. Il aurait déclaré dans des pièces destinées à des banques et à des assureurs que ses biens valaient des milliards de dollars de plus qu'ils ne valaient en réalité.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Donald Trump krijgt opnieuw boete voor overtreden van spreekverbod in frauderechtszaakDe voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag voor de tweede keer een fikse boete van de rechtbank kregen omdat hij zijn spreekverbod over zijn frauderechtszaak overtreden heeft. Afgelopen week moest hij ook al 5.000 dollar betalen. Lire la suite ⮕

Si la justice était une entreprise, aucun doute, elle serait en failliteImaginons un instant la vie d’une entreprise. Pas celle d’une PME. Non, plutôt celle d’une société anonyme de portée nationale avec des partenariats à Lire la suite ⮕

Un allié de Donald Trump élu président de la Chambre des représentants après des semaines de chaosFumée blanche au Capitole des Etats-Unis: le conservateur Mike Johnson, un fervent partisan de l’ex-président Donald Trump, a été élu mercredi président de la Chambre des représentants, mettant fin à trois semaines de blocage ponctuées de rebondissements rocambolesques. Lire la suite ⮕

L’ancien président Donald Trump écope d’une nouvelle amende de 10.000 dollars pour ses propos tenus lors deScène inhabituelle au procès civil de Donald Trump : l’ancien président des États-Unis a dû s’expliquer à la barre mercredi sur de nouveaux commentaires offensants à l’extérieur de la salle d’audience et a écopé d’une deuxième amende, de 10.000 dollars, après avoir plaidé en vain le malentendu. Lire la suite ⮕

USA: Mike Johnson, un allié de Trump, élu président de la Chambre des représentants après des semaines de blocageLe conservateur Mike Johnson, un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, a été élu président de la Chambre des représentants Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, allié de Trump, élu président de la Chambre des représentantsLe conservateur Mike Johnson, un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, a été élu mercredi président de la... Lire la suite ⮕