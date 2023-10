Italianen moeten na veertig jaar ‘hotel mama’ verlaten

De rechtbank in de Noord-Italiaanse stad Pavia gaf beide mannen tot 18 december de tijd. De 75-jarige vrouw had al meermaals op andere manieren geprobeerd haar zonen het huis uit te krijgen, zonder succes.

wilden beide werkende mannen hun alleenstaande moeder niet helpen bij het huishouden. Ze betaalden ook geen huur of boodschappen. De rechter oordeelde dat ‘hoewel het verblijf thuis in eerste instantie nog gegrond was, de onderhoudsplicht van de ouders na een bepaalde leeftijd niet meer gerechtvaardigd lijkt, gezien de twee beklaagden ouder zijn dan veertig.’In Italië blijven verhoudingsgewijs veel mensen nog lang na hun achttiende verjaardag bij hun ouders wonen. Volgens Europese statistieken ligt de gemiddelde leeftijd waarop een Italiaan het ouderlijk huis verlaat, op 30 jaar. De meesten zijn mannen.

Daarvoor zijn verschillende redenen, waaronder ook de economische toestand. De Italiaanse centrale bank waarschuwde enige tijd geleden nog voor 'ernstige economische en demografische gevolgen' wanneer jonge mensen zo lang wachten om zelf een gezin te stichten.

