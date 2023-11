“It’s time!”: Mariah Carey trapt traditiegetrouw kerstseizoen af met ludiek filmpje

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Spooky Spooky in het Veltwijckpark: Griezelige halloweenwandeling rond het kasteelWat is er griezeliger dan een wandeling in een park op de avond van Halloween. Spoken, vampiers, zombies, klopgeesten en andere vreemde wezen komen dan plots tot leven. Het park wordt een spookhuis. Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

‘Het feestje begint alsof het al drie uur bezig is’Waar dans je zo vrij als in je woonkamer? Bij Open Dansvloer. Elke maand komen alle generaties er samen in Leuven om een uur te dansen. ‘Alles kan en mag. Dat voelt heel bevrijdend.’ Lire la suite ⮕

Gezin wil ‘hartje in het zand’-selfie maken op het strand, maar onstuimige golf gooit roet in het etenWie hip en trendy wil zijn, moet tijdens een bezoekje aan het strand een ‘hartje in het zand’-selfie nemen. Je maakt gewoonweg een putje in de vorm van een hart in het zand, legt je smartphone erin terwijl die aan het filmen is, en poseren maar. Lire la suite ⮕

Stijn en Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ overwinnen huwelijkscrisis: “Het woord ‘scheiden’ valt niet meer”Nuria Gilizintinova (36) en Stijn Van Poucke (45) waren hét succesverhaal van het allereerste seizoen van het populaire VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. Dat leidde tot mooie tijden, maar ook tot een huwelijkscrisis – maar ook die overwonnen ze. “Het woord ‘scheiden’ valt niet meer”, klinkt het in Story. Lire la suite ⮕