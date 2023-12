Israëlische soldaat doodt moeder en dochter in katholieke kerk in Gaza

Een Israëlische soldaat heeft zaterdag een moeder en haar dochter gedood in een gebouw waar de enige katholieke kerk van de stad Gaza zich bevindt. Dat heeft het Latijns patriarchaat van Jeruzalem bekendgemaakt. De paus heeft zich zondag uitgesproken over het dodelijke incident.

“Rond de middag heeft een sluipschutter van het Israëlische leger twee christelijke vrouwen gedood in de parochie van de Heilige Familie in Gaza, waar de meerderheid van de christelijke families in Gaza hun toevlucht hebben gezocht sinds het begin van de oorlog”, zo zegt het patriarchaat in een verklaring. “Nahida en haar dochter Samar werden doodgeschoten toen ze op weg waren naar het klooster van de Zusters”, zo valt nog te lezen in de verklaring. “Een van hen werd gedood toen ze de ander in veiligheid probeerde te brengen. Er werd geen waarschuwing gegeven, geen kennisgeving gedaan. Ze werden in koelen bloede neergeschoten binnen het terrein van de parochie, waar geen strijdende partijen zij





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Hoe een influencer onterecht wordt beschuldigd van fake beelden van het leed in GazaSaleh Al-Jafarawi is een 25-jarige zanger en online influencer in Gaza, met bijna 4 miljoen volgers op Instagram. Israël beschuldigt hem ervan een ‘Hamasacteur’ te zijn die filmpjes in scène zet. Maar dat is onterecht.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Lokt de moord op een Pruisisch meisje het herschrijven uit van de geschiedenis'Meer dan een krachttoer is dit een meesterwerk dat vertaling en verfilming verdient', schrijft Lukas De Vos over de winnaar van de Knack Hercule Poirotprijs. Jagers maken een tijdreis naar de oertijd, één van hen vertrapt een vlinder. Bij hun terugkeer heeft de fascistische presidentskandidaat gewonnen, bij hun vertrek verloor hij nog. Dat 'vlindereffect' speelt in de chaostheorie: de vleugelslag veroorzaakt elders in de wereld een orkaan. Het was ook één van de eerste alternatieve geschiedenisverhalen, van Knack Hercule Poirotprijs. Ook hier lokt een futiel gegeven - de moord op een Pruisisch meisje - het herschrijven uit van de geschiedenis. In een parallelle wereld verliest Hitler wel de oorlog maar breidt Stalin zijn territorium uit tot voorbij Brussel, dat de geallieerden opdelen zoals Berlijn voor 1989. Het is niet de eerste keer dat Baudewijns het dunne laagje vernis van de beschaving afkrabt

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Israëlische regering en Hamas akkoord over staakt-het-vuren en vrijlating gijzelaarsDe Israëlische regering geeft groen licht voor een deal met Hamas om vijftig gijzelaars vrij te laten in ruil voor een gevechtspauze van vier dagen. Ook laat Israël Palestijnse gevangenen vrij.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Familie van gestorven cameraman in Gaza wil vanuit België klacht indienen tegen Israël bij Internationaal StraTijdens een Israëlische aanval op het zuiden van Gaza werd vrijdag een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Zijn familie, die in België woont, wil nu een klacht indienen bij het Internationaal Strafhof.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Beelden van vluchtende mensenmassa in GazaOp sociale media circuleren beelden van een vluchtende mensenmassa in Gaza. Volgens pro-Palestijnse verspreiders worden Palestijnen ondanks de wapenstilstand beschoten door Israëlische soldaten. De beelden tonen burgers die vluchten uit een deel dat in handen is van het Israëlische leger.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Ingrijpend voorstel: “Enkel wie het écht nodig heeft, mag nog naar het woonzorgcentrum”Om de vergrijzing op te vangen, legt Zorgnet-Icuro, de koepel van meer dan 300 woonzorgcentra, een ingrijpend plan op tafel. Tegen 2030 moeten er zeven­duizend extra kamers komen, en wie nog zelfstandig genoeg is, is niet langer welkom.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »