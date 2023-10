Israëlisch leger kondigt ‘uitbreiding’ grondaanvallen aan, na zware bombardementen op Gaza

Vandaag om 15:10Vandaag om 15:15Gisteren om 23:10Wat we kunnen leren van een Hamas-gijzelaarEen huis kopen: met twee of alleen?5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Militair expert over Israëlisch grondoffensief in Gaza: ‘Er zullen naar schatting 10.000 burgerdoden vallen’Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict John Spencer is een voormalig majoor van het Amerikaanse leger. Hij diende 25 jaar als Lire la suite ⮕

Israëlische grondtroepen “breiden operaties uit” in GazaHet Israëlische leger zal “zijn grondoperaties” tegen de extremistische Palestijnse organisatie Hamas in de Gazastrook “vanavond uitbreiden”. Dat heeft legerwoordvoerder Daniel Hagari vrijdagavond op het platform X (voorheen Twitter) gemeld. De voorbije uren voerde het leger zijn aanvallen op de Gazastrook op. Lire la suite ⮕

– Gaza : intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupésL'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, 'sans précédent' depuis le début de la guerre, sur le... Lire la suite ⮕

– Gaza : la France veut 'évacuer dans les meilleurs délais' les Français présents à GazaLa France veut évacuer 'dans les meilleurs délais' ses ressortissants se trouvant dans la bande de Gaza, assiégée et... Lire la suite ⮕

– Gaza : première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreUne équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la... Lire la suite ⮕

Gaza : les États-Unis déploient 900 soldats au Moyen-Orient sur fond de guerre à GazaLes États-Unis vont déployer 900 soldats supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer leurs troupes dans le contexte du... Lire la suite ⮕