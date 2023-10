‘Israël schendt niet alleen het humanitair recht maar ook zijn religieuze morele grondslagen’

‘Nooit is een heel volk schuldig aan wat zijn leiders doen. Toch reageert Israël op de gruwelijke aanval van Hamas op 7 oktober alsof het hele Palestijnse volk schuldig is aan die oorlogsmisdaad’, schrijft Mark Van de Voorde. ‘Niet alleen schendt Israël hiermee het oorlogsrecht en het humanitair recht, maar verloochent het ook zijn eigen religieuze morele grondslagen.’

Die jonge moslim is niet de enige Palestijn die zo denkt en vredelievende banden heeft met joodse mensen. De gelijkenis ‘Palestijnen=Hamas=terroristen’ gaat dus niet op. Toch lijkt de Israëlische regering zo te denken. Het Israëlische leger bombardeert ziekenhuizen, scholen en woonwijken in Gaza, alsof alle Gazanen terroristen zouden zijn.

Burgers die blijven, beschouwt Israël als terroristen. Ook dat is een schending van het oorlogsrecht. Israël verhindert of houdt humanitaire hulp tegen, wat een schending is van het internationaal humanitair recht. Met zijn blokkade van de Gazaregio grijpt Israël naar de middeleeuwse uithongeringspolitiek van de belegering. Onvoorstelbaar! headtopics.com

Militair expert over Israëlisch grondoffensief in Gaza: ‘Er zullen naar schatting 10.000 burgerdoden vallen’ Wat we wel kunnen en mogen zeggen is dat Israël drie principes schendt van het oorlogsrecht: het principe van onderscheid, het principe van voorzorg en het principe van proportionaliteit. De bombardementen maken geen onderscheid tussen strijders en burgers. Dat het overgrote deel van doden en gekwetsten van zijn bombardementen onschuldige burgers (zullen) zijn, weet het Israëlische leger immers op voorhand.

Tegenover de 1500 doden door Hamas heeft Israël wellicht al zevenduizend Palestijnen gedood, om het nog niet te hebben over de materiële schade: heel het Noorden van Gaza is platgegooid. Het principe van de proportionaliteit is allang geschonden. headtopics.com

