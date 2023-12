Israël projette d’éliminer les responsables du massacre de ses citoyens. Comme après la prise d’otages aux JO de Munich en 1972. Mais le Hamas n’est pas Septembre noir. «C’était un vrai choc. La nature des assassinats, l’impuissance des athlètes et le fait que l’attaque soit perpétrée sur le sol allemand, tout cela avait une résonance particulière.

Il y avait un profond chagrin, beaucoup de colère et aussi» Ehud Barak n’est pas encore chef d’état-major de l’armée et encore moins Premier ministre quand il se confie sur l’issue de la prise d’otages aux Jeux olympiques de Munich, le 5 septembre 1972, par un commando du groupe terroriste palestinien Septembre noir. Onze athlètes israéliens sont tués lors de l’attaque et au cours de la fusillade qui s’ensuit avec les forces de police allemandes sur la base aérienne de Fürstenfeldbruck, d’où les assaillants espéraient fuir vers l’Egypt





Harry Kane s'impose au Bayern MunichCette fois, oui, l’attaquant anglais peut rêver de récompenses collectives en fin de saison. Transféré l’été dernier de Tottenham au Bayern Munich à prix d’or (100 millions d’euros), il n’a pas tardé à s’imposer dans le groupe bavarois, faisant directement parler son efficacité en zone décisive et surtout en participant grandement à l’animation offensive prônée par Thomas Tuchel. En quelque sorte, Harry Kane a déjà quasiment fait oublier Robert Lewandowski. Un sacré exploit en si peu de temps.

La stratégie d’Israël à Gaza est de plus en plus questionnéeSept semaines après l’attaque du Hamas contre Israël, le déroulement de la guerre n’offre aucune perspective d’issue. L’armée de l’Etat hébreu est loin d’avoir rempli son objectif d’éradiquer le mouvement islamiste qui, s’il a été privé d’une grande partie de ses capacités offensives, n’a en revanche perdu que très peu de ses principaux commandants. Plus le conflit s’éternise, plus la position d’Israël est questionnée parce qu’elle ne laisse place à aucune concession. Seule la vengeance semble la guider.

Alle afspraken werden nagekomen: zo verliep de ruil tussen Israël en HamasOp de eerste dag van het vierdaagse bestand tussen Israël en Hamas zijn vrijdag de eerste 24 gijzelaars vrijgelaten uit de Gazastrook. Dit weekend zouden nog zeker twintig gijzelaars moeten volgen.

Zwaarste beschietingen tussen Israël en Hezbollah sinds begin van de oorlog: vrees voor tweede front blijftDe hele ochtend en middag al gaat het luchtalarm af in het noorden van Israël aan de grens met Libanon. Israël zegt dat het om de zwaarste aanvallen gaat sinds het begin van de oorlog.

Israël-Hamas: ‘Europa betaalt de houding van Ursula von der Leyen cash’Sinds de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober toont Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zich een trouwe bondgenoot van Israël. Dat heeft kwalijke gevolgen voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie. ‘We verliezen krediet, en dat is vooral een slechte zaak voor Oekraïne.

Progrès dans les négociations pour la libération des otages entre le Hamas et IsraëlLe Hamas et Israël ont fait état de progrès dans les négociations pour la libération des otages. Le Premier ministre israélien a déclaré que des bonnes nouvelles pourraient arriver bientôt. Le président américain a également affirmé que les deux parties étaient très proches d'un accord.

