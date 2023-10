Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Je kat wil iets zeggen als hij spint: “Het is belangrijk dat je als baas weet hoe het met je kat gaat”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind...

Israël lapt het oorlogsrecht aan zijn laars: “Deze regering geeft niet om de wereldopinie, wel om wraak”Israël lapt het oorlogsrecht flagrant aan zijn laars. Joe Biden schuifelt ongemakkelijk op zijn stoel. Terreur loert weer om de hoek. Reinoud Leenders, professor Midden-Oostenstudies aan King’s College in Londen, overschouwt het slagveld in Gaza. Lire la suite ⮕

Deze Maaslandse tweelingzussen leiden een internationaal transportbedrijf: “De puzzel past, we vullen elkaar aEen paar hippe Havaianas-slippers uit Brazilië of een chique zonnebril van Ray-Ban uit China, ze belanden allemaal in uw winkel via een transportketen die is opgezet door het bedrijf e-llis uit Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De eeneiige tweelingzussen Jill en Gitte Roex (29) staan er mee aan het roer. Lire la suite ⮕

Witgoor pakt broodnodige winst in slot van match: “We hebben deze zege zeker niet gestolen”Na drie nederlagen op rij boekte Witgoor een belangrijke zege op het veld van hekkensluiter Eksel. In de eerste helft liepen de Desselaars achter de feiten aan, maar na een sterke tweede helft pakte geel-groen verdiend de zege en zet het zo een cruciale stap voorwaarts in het klassement. Lire la suite ⮕

Een weekend van liberale zelfkastijding: ‘Op deze manier gaat alles ten onder’Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

Van ABBA tot Z33: dit zijn de niet te missen expo's deze herfstvakantieVRT NWS wijst je de weg in dit overvolle exponajaar. Lire la suite ⮕

Mustafa Barghouti: ‘Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza’Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. ‘Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.’ Lire la suite ⮕