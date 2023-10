Israël-Hamas: l’Assemblée générale de l’ONU demande une « trêve humanitaire immédiate »

Dernière mise à jour aujourd'hui, 21:53Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies)Les vacances de Toussaint ont débuté: quels seront les prochains congés scolaires en 2023-2024 ?

Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies)Les vacances de Toussaint ont débuté: quels seront les prochains congés scolaires en 2023-2024 ?

Guerre Israël-Hamas : «Il existe des traitements différenciés en fonction des otages» (entretien)Certains sont plus susceptibles d’être libérés que d’autres, expose le chercheur Etienne Dignat. Et les Etats-Unis de Joe Biden sont plutôt disposés à négocier. Guerre Israël-Hamas otages Lire la suite ⮕

Israël accuse le Hamas de 'mener la guerre depuis les hôpitaux' de Gaza, ce dernier démentL'armée israélienne a accusé vendredi le mouvement islamiste palestinien du Hamas de 'mener la guerre depuis les hôpitaux' de la bande de Gaza et de se servir de sa population comme 'bouclier humain'. Lire la suite ⮕

– Gaza : accusé par Israël de 'mener la guerre depuis les hôpitaux', le Hamas démentLe Hamas palestinien au pouvoir à Gaza à démenti vendredi se servir des hôpitaux dans sa guerre avec Israël comme... Lire la suite ⮕

Intenses bombardements à Gaza, le Hamas annonce avoir tiré « des salves de roquettes » sur IsraëlSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Israël exhibe des armes du Hamas, fournies selon lui par Pyongyang et TéhéranL'armée israélienne a exposé jeudi à des journalistes des armes utilisées par les commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre et dont, selon elle, une partie aurait été fournie par la Corée du Nord et l'Iran. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: échanges d’accusations à la tribune de l’ONUSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕