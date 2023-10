Israël exhibe des armes du Hamas, fournies selon lui par Pyongyang et Téhéran

Lors d'une visite dans un lieu militaire qui ne peut être révélé, l'armée a montré à la presse un arsenal de quelques dizaines d'armes qui, a-t-elle ajouté, ont été saisies sur les lieux des attaques commises par les hommes du mouvement islamiste palestinien: mines, lance-roquettes, obus ou encore drones fabriqués artisanalement.

Le reste a été fabriqué dans la bande de Gaza', a affirmé l'officier. Inédites par leur violence et leur ampleur depuis la fondation de l'État d'Israël, les attaques du 7 octobre ont tué au moins 1.400 personnes, en majorité des civils, et 224 personnes enlevées sont retenues en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

