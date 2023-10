Israël bombardeert opnieuw honderden doelwitten in Gazastrook

Lire la suite:

Knack »

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

Conflit Isräel-Gaza : Erdogan 'annule' tout déplacement en Israël et attaque l'Occident 'hypocrite',Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël et... Lire la suite ⮕

Secretaris-generaal VN bezorgd over schendingen van internationaal recht in GazastrookNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Opnieuw hulpgoederen aangekomen in GazastrookNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Malaise bij Lineas is slecht nieuws voor spoorambities van de haven: “Problemen in de hele sector”Spoorvrachtbedrijf Lineas probeert de paniek te bedaren na een alarmsignaal van minister van mobiliteit Georges Gilkinet. De problemen bij de grootste Belgische operator zijn typerend voor de hele sector: de doelstelling om het goederenvervoer over het spoor tegen 2030 te verdubbelen, lijkt verder weg dan ooit. Lire la suite ⮕