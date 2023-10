Israël a intensifié ses frappes à Gaza ce vendredi soir et «étend ses opérations terrestres»: «L’odeur de la

Le récap de la soirée Le Hamas a fait état vendredi soir de violents combats entre ses combattants et l’armée israélienne dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien.«Nous faisons face à des incursions israéliennes au sol à Beit Hanoun (nord) et al-Boureij (centre).

22h15> Une invasion de Gaza par Israël provoquerait une « catastrophe pour des années », selon Amman22h03> Le ministre jordanien des Affaires étrangères affirme qu’Israël a lancé son offensive terrestreIsraël a lancé son offensive terrestre tant attendue, du moins selon le ministre jordanien des affaires étrangères, Aiman Safadi.

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tuésD'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la... Lire la suite ⮕

– Gaza : intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupésL'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, 'sans précédent' depuis le début de la guerre, sur le... Lire la suite ⮕

Gaza : les États-Unis déploient 900 soldats au Moyen-Orient sur fond de guerre à GazaLes États-Unis vont déployer 900 soldats supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer leurs troupes dans le contexte du... Lire la suite ⮕

– Gaza : première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreUne équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la... Lire la suite ⮕