Iserbyt défendra la tête à Ruddervoorde, Kuypers veut bien figurer sur ses terres

Kuypers (23 ans), local et habitué de l'étape de Ruddervoorde, aura à cœur de se montrer sous son meilleur jour sur une terre qu'il connait. 'Le parcours est un mélange de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de virages, de montées et de descentes, un bac à sable, des escaliers. Il n'y a pas d'autre cross comme celui-ci', analyse-t-il.

Il faut attendre de voir comment évoluent les deux classements que je cours. Nous verrons à Noël. D'abord, c'est Ruddervoorde, un cross qui me convient.' Chez les dames, la Néerlandaise Fem van Empel, qui s'est imposée à Overijse, fait l'impasse sur la course. Ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado et Inge van der Heijden, 2e et 3e, ainsi que le reste du top-5 sera bien au départ à Ruddervoorde pour la détrôner.

