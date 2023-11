Is alles verzekerd tegen dit stormweer? En wat als uw boom op eigendom van de buur valt?

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

Storm Ciarán nadert: wat kunt u hier verwachten?Donderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Het treinverkeer tussen Brugge en de kust wordt stilgelegd. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Storm Ciarán speelt ook Sinterklaas parten: kindervriend ruilt schip en koets voor autoDoor het aangekondigde stormweer ziet Sinterklaas zich genoodzaakt om zijn traditionele vroege aankomst in Wijnegem op donderdag 2 november aan te passen. “Ook voor Sinterklaas is veiligheid namelijk een topprioriteit”, aldus schepen van Feestelijkheden Juul Liekens (N-VA). Lire la suite ⮕

LIVE. Storm Ciarán trekt over ons landStorm Ciarán zal donderdag in alle vroegte ons land bereiken. Voor West-Vlaanderen zal daarom code oranje van kracht zijn. De rest van ons land krijgt code geel. Het KMI waarschuwt voor schade en raadt aan voorzichtig te zijn. Volg hier alles live. Lire la suite ⮕

Storm Ciarán raast over Frankrijk en EngelandStorm Ciarán is woensdagavond aan land gegaan aan de Franse kust bij Bretagne en de Zuid-Engelse kust bij Plymouth en Southampton. Er zijn rukwinden tot 150 km/uur gemeten. Lire la suite ⮕