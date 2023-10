Iran : l’avocate Nasrin Sotoudeh arrêtée lors des funérailles d’une adolescente

L’avocate iranienne et défenseure des droits humains Nasrin Sotoudeh a été arrêtée après avoir assisté dimanche à l’enterrement d’une jeune lycéenne morte dans des circonstances controversées, a annoncé lundi son mari à l’AFP, qui précise qu’elle a été 'violemment battue'.

Depuis la Révolution islamique de 1979, le port du voile est obligatoire pour les femmes, qui doivent dissimuler les cheveux dans les lieux publics. Agée de 60 ans et lauréate en 2012 du prix Sakharov du Parlement européen qui récompense des défenseurs des droits humains, Nasrin Sotoudeh a été arrêtée à plusieurs reprises ces dernières années.

Iraanse mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh opnieuw opgepaktIn Iran is de bekende advocate en mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh zondag opnieuw opgepakt. Dat gebeurde tijdens de begrafenis van het 16-jarige schoolmeisje Armita Garawand, die afgelopen weekend overleed nadat ze een maand geleden in de metro van Teheran hardhandig aangepakt zou zijn door de zedenpolitie omdat ze geen hoofddoek droeg. Lire la suite ⮕

Iran: ‘Israël heeft rode lijn overschreden’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

16-jarige Iraanse dood na confrontatie met zedenpolitieEen 16-jarig Iraans meisje is zaterdag overleden nadat ze een maand geleden vermoedelijk met de beruchte zedenpolitie van Iran te maken had gekregen. Armita Garawand stierf in een ziekenhuis in de hoofdstad Teheran. Lire la suite ⮕

De nouveaux combats à la frontière entre Israël et le LibanDes combats ont repris samedi à la frontière entre Israël et le Liban entre l'armée israélienne et les militants du mouvement chiite Hezbollah, un groupe soutenu par l'Iran, a annoncé Tsahal, l'armée israélienne. Lire la suite ⮕

Felice Mazzu : 'Un coup d’arrêt après deux belles victoires'Après deux victoires convaincantes face au RWDM et à l’Antwerp, Charleroi s’est incliné contre Eupen malgré une... Lire la suite ⮕

Les véhicules à l’arrêt complet ce samedi : l’autoroute A8 à nouveau bloquée après un accident à hauteur duC’est déjà le deuxième blocage cette semaine et on ne les compte plus depuis le début du chantier : un accident a, ce samedi, une nouvelle fois, provoqué l’arrêt complet des véhicules sur l’autoroute A8, en Forest et Melles. Lire la suite ⮕