Iraanse inlichtingendiensten arresteren vermoedelijke ISKP-leden in Qom

De Iraanse inlichtingendiensten hebben twee vermoedelijke leden van de terreurbeweging Islamitische Staat Khorasan Provincie (ISKP) opgepakt in de heilige stad Qom, niet ver van Teheran. Dat hebben lokale media dinsdag gemeld.“De voorbije dagen zijn dankzij de inspanningen van inlichtingenofficieren van het leger en de veiligheidstroepen twee terroristen gearresteerd die behoren tot de ISKP”, berichtte het persagentschap Mehr.

Het agentschap vermeldde niet welke nationaliteit de mannen hadden, maar publiceerde wel een foto waarop te zien is hoe de twee op het punt staan om het heiligdom in het centrum van Qom binnen te gaan. De ISKP is een IS-tak die actief is in Afghanistan en Pakistan. De afsplitsing wordt ervan verdacht achter de recente aanslag in Moskou te zitten, die aan 140 mensen het leven kostte. In januari eiste IS nog twee bomaanslagen op in Kerman, in het zuiden van Ira

