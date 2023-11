Internationale vergelijkingen en druk in het onderwijs

‘Resultaten uit internationale vergelijkingen kunnen uiteraard gebruikt worden om te reflecteren over onderwijs, maar de waarde die ze nu krijgen is veel te groot’, schrijft Peter Verluyten naar aanleiding van het Canvas-programma ‘Hoe was het op school?’.heeft drie afleveringen achter de rug. De belangrijkste actoren uit het onderwijs, namelijk de directie, leerkrachten en leerlingen hebben hun zeg kunnen doen over een heleboel thema’s die het onderwijs beroeren.

In het programma wordt getoond dat er een grote verscheidenheid aan leerlingen is en dat vele van hen druk ervaren en zich onzeker voelen. Vooral de leerlingen uit de beroepsgerichte opleidingen leven met een stempel. We stellen bovendien vast dat de intrinsieke motivatie vaak achteruit gaat. Daarnaast geven leerlingen aan wat ze van een leerkracht verwachten. Ze willen dat leerkrachten empathisch zijn, hen het gevoel geven dat ze er voor hen zijn, hen raken. Maar ook de leerkrachten voelen druk: door de exploderende zorgnoden, allerlei administratie en doorlichtinge





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Journée internationale de l’Internet : Journée internationale de l’Internet: la vidéo de plus en plusLe streaming de vidéos est l’activité principale en ligne, et représente environ 65% de l’ensemble du trafic. Netflix a désormais dépassé YouTube

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Hoe Antwerp ondanks slechte resultaten de kalmte kan bewaren: “Er heerst geen crisissfeer, verre van”0 op 9 in de Champions League en met 17 op 36 ook gebuisd in de competitie, maar van een crisissfeer is (nog) geen sprake bij Antwerp. Terwijl de supporters “Kampioenen, olé olé” blijven zingen, doen de trainer en de aanvoerder alles om de rust in de tent te bewaren.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Hoe Antwerp ondanks slechte resultaten de kalmte kan bewaren: “Er heerst geen crisissfeer, verre van”0 op 9 in de Champions League en met 17 op 36 ook gebuisd in de competitie, maar van een crisissfeer is (nog) geen sprake bij Antwerp. Terwijl de supporters “Kampioenen, olé olé” blijven zingen, doen de trainer en de aanvoerder alles om de rust in de tent te bewaren.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Bud Light-rel weegt op resultaten van AB InbevBierbrouwer AB Inbev heeft in het derde kwartaal zijn volumes zien afnemen, maar zijn winst wel zien toenemen. Dat heeft de Belgisch-Braziliaanse groep gemeld. De volumes liepen 3,4 procent terug, meer dan de 2,29 procent die analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Bud Light-rel weegt op resultaten van AB InbevBierbrouwer AB Inbev heeft in het derde kwartaal zijn volumes zien afnemen, maar zijn winst wel zien toenemen. Dat heeft de Belgisch-Braziliaanse groep gemeld. De volumes liepen 3,4 procent terug, meer dan de 2,29 procent die analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Voorlopige resultaten van autopsie Matthew Perry bekend: geen sporen van de drugs meth en fentanylBronnen dicht bij het onderzoek naar de dood van voormalig ‘Friends’-acteur Matthew Perry zeggen dat de voorlopige resultaten van de autopsie niet wijzen op een overdosis drugs.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »