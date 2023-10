Intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupés

Les communications et l'internet ont été coupés dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien. Les frappes israéliennes ont commencé à 19H00 locales et se poursuivaient plus d'une heure plus tard.

Il s'agit des 'plus importantes frappes' israéliennes contre la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre par une attaque meurtrière et sans précédent du mouvement palestinien contre Israël, selon la chaîne de télévision publique israélienne Kan.

