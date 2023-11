Intenable avec Leipzig, 'l’envie de trop se montrer en équipe nationale' : le paradoxe Lois Openda

Lois Openda a encore brillé sur les pelouses de Bundesliga ce week-end en inscrivant un nouveau doublé. L'ancien Lensois continue son début de saison en boulet de canon et apparaît de plus en plus comme un sérieux candidat chez les Diables Rouges, même si sa dernière titularisation n'avait pas accouchée d'un grand match. Pour Marc Wilmots, ce n'est qu'une question de temps : 'La qualité est là.

Il se sent bien et c’est exceptionnel comme débuts'. Philippe Albert rejoignait l'ancien joueur de Schalke et reconnait que les situations ne sont pas similaires en club et en équipe nationale : 'Je rejoins Marc sur l’envie de trop se montrer en équipe nationale. Il a une confiance absolue du côté de Leipzig, apparemment pas trop de concurrence et ça libère un joueur'.

