Insultes, sifflets : l’accueil glacial des supporters de l’Inter Milan à Romelu Lukaku

Les supporters de l’Inter Milan ne lâchent décidemment pas l’affaire. La Curva Nord, célèbre groupe de supporters, a décidé, et ce malgré l’interdiction de la police, de maintenir la distribution de sifflets avant la rencontre entre l’Inter et l’AS Rome, qui marque les retrouvailles entre les fans milanais et Romelu Lukaku.

Le meilleur buteur des Diables Rouges sera donc sifflé ce dimanche soir, à chaque touche de balle, comme l’avaient promis les ultras interistes. Romelu Lukaku a déjà pu avoir un aperçu de ce qui l’attend. À son entrée sur la pelouse pour l’échauffement, le Belge a été copieusement sifflé par les supporters déjà présents au stade Giuseppe-Meazza. Lukaku a répondu à ces nombreux sifflets par des applaudissements.

