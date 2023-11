Installation de panneaux solaires en Belgique

05-11-23 00:39:00 sudinfo_be 1 min.

Depuis la hausse des prix de l’énergie, – ce n’est plus un secret pour personne – de plus en plus de Belges installent des panneaux solaires pour tenter tant bien que mal de réduire les coûts de l’électricité, qui ont littéralement explosé. C’est le cas de Ben qui, en mars dernier, fait installer sur son habitation des panneaux photovoltaïques, ainsi qu’un compteur intelligent. « Ils sont venus faire l’installation mi-mars », explique-t-il. « Et l’organisme certificateur est venu le 15 mai. Soit, deux mois plus tard. » Et c’est ici que ça coince