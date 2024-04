Installation artistique 'La Beauté et le Geste' à Paris pour les Jeux Olympiques de 2024

Si vous allez à Paris prochainement, vous allez pouvoir découvrir l'installation artistique 'La Beauté et le Geste' du marseillais Laurent Perbos, présentée devant le siège l’Assemblée nationale dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette exposition colorée et inclusive sera visible du mardi 2 avril au dimanche 22 septembre 2024 sur les marches de l’Assemblée nationale et, surprise, il y a une petite touche liégeoise à celle-ci.

Labellisée Olympiade Culturelle Paris 2024, cette installation se compose de six sculptures représentant des Vénus de Milo, symbolisant différents sports des Jeux Olympiques et Paralympiques. Chaque statue est associée à une couleur de l’arc-en-ciel, reflétant l’égalité des droits et la lutte contre la discrimination. Vous pouvez admirer ces œuvres depuis le quai d’Orsay et la place de la Concord

