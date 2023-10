Insécurité dans les transports en commun : la STIB renforce son dispositif face au problème des personnes en errance dans ses stations

Tout part d’un constat : entre 2021 et 2023, les plaintes des usagers concernant les personnes en errance dans les stations de la STIB ont plus que doublé, alors que cette année n’est pas encore finie. Un sentiment d’insécurité pour les clients, et un réel problème de sécurité pour les sans-abri aussi, car ils risquent de finir électrocutés par les structures de la STIB qui véhiculent du courant à hauteur de 900 volts.

Concernant le volet sécurité, Brieuc de Meeûs, le directeur de la STIB, explique que 'quand on a ce sentiment de sécurité dans les stations, on permet aux gens d’y aller et c’est une sorte de promotion du transport public, on crée un environnement propice à ce qu’ils utilisent le réseau'.

