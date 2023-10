Innovatieve laadpalen die komaf maken met vervelende kabels op voetpad worden uitgetest in Mechelse straten

In vier Mechelse straten werd vrijdag een innovatieve gevellaadpaal in gebruik genomen. Dankzij de laadpaal hangt de laadkabel van elektrische wagens over het voetpad en ligt hij niet langer op de …

Op 16 december vindt in Mechelen voor de vijfde keer Ne Formidabele Kessemis plaats. Het kerstconcert in de Stadsschouwburg staat dit jaar meer dan ooit in het teken van Louis Neefs. “Mijn broer is … Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …De druk wordt wat opgevoerd bij KV Mechelen. De Kakkers zijn na een 1 op 15 in de degradatiezone verzeild geraakt. Tegen Cercle Brugge kan er zaterdag dus maar beter gewonnen worden, besefte ook …

Een 30-jarige man uit Mechelen werd door de strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden en een boete. Tijdens een ruzie deelde de man een duw en klappen uit … In Wintam, een deelgemeente van Bornem, is donderdagavond een koppel zestigers dood aangetroffen na een vermoedelijk gezinsdrama. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat wijst …

De staking bij De Lijn laat zich ook in de Mechelse regio sterk voelen. Slechts enkele buschauffeurs gingen vrijdag aan het werk. Er wordt in zowat heel Vlaanderen gestaakt omdat De Lijn … De politie heeft donderdag op het Battelcomplex (N16) in Mechelen een vrachtwagenchauffeur betrapt die rondreed onder invloed van cannabis. De chauffeur beging ook verschillende inbreuken, die hem …Twee woningen in Mechelen-Zuid waren het doelwit van inbrekers. In een van de twee gingen ze uiteindelijk niet binnen. In een appartement in het centrum vond een diefstal plaats.

Manifestatie voor Palestina op Mechelse Grote Markt: “Solidariteit en steun voor slachtoffers tonen”Op zaterdag 28 oktober vindt er op de Grote Markt in Mechelen een manifestatie voor Palestina plaats. De organisatoren willen hun solidariteit tonen met de slachtoffers in Gaza. “Het is geen politieke betoging, maar een initiatief van burgers die oproepen tot een staakt-het-vuren”, zegt Nadia Charradi. Lire la suite ⮕

Grote stakingsbereidheid bij Mechelse buschauffeurs nadat De Lijn plannen voor stelplaatsen en onderhoudscentrDe staking bij De Lijn laat zich ook in de Mechelse regio sterk voelen. Slechts enkele buschauffeurs gingen vrijdag aan het werk. Er wordt in zowat heel Vlaanderen gestaakt omdat De Lijn stelplaatsen wil sluiten en verplaatsen. In Mechelen kan de stelplaats wel blijven, maar het onderhoudscentrum verhuist naar Rumst. Lire la suite ⮕

Belgisch team wint WK zonnewagens in Australië dankzij “technische innovatie”Het Belgische team heeft opnieuw de World Solar Challenge, het officieuze WK voor zonnewagens in Australië, gewonnen. De studenten van de KU Leuven kwamen donderdag als eerste over de streep in het Australische Adelaide. Lire la suite ⮕

Drie inbrekers opgepakt dankzij ANPR-camera’s: “Ze hadden grote hoeveelheid gestolen juwelen bij zich”De politie in Antwerpen kon zaterdagnacht drie vermoedelijke inbrekers inrekenen. De mannen werden betrapt bij een woninginbraak in Willebroek, maar sloegen op de vlucht. Dankzij de ANPR-camera’s konden ze in Antwerpen alsnog ingerekend worden. Ze waren in het bezit van een groot aantal juwelen. Lire la suite ⮕

Fietsenhok van leefschool Pluishoek wordt spookhuis dankzij klusjesman DirkBij leefschool Pluishoek in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) is vrijdag uitbundig Halloween gevierd. Klusjesman Dirk bouwde het fietsenhok om tot een heus spookhuis met verschillende doorgangen voor kleuters en lagere schoolkinderen. De kinderen vonden het heel leuk en kijken al uit naar wat hij volgend schooljaar in petto heeft. Lire la suite ⮕

Suske en Wiske Museum in Kalmthout is gered dankzij overnemerOndernemer Luc Van Thillo uit Essen koopt het in de problemen geraakte Suske en Wiske Museum, waardoor het familiemuseum in Kalmthout kan blijven voortbestaan. Lire la suite ⮕