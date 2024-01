Influencers hoeven hun adres niet meer te publiceren op sociale media

Influencers kunnen het nieuwe jaar met meer privacy inzetten. Ze moeten hun adres niet meer publiceren op pakweg Tiktok of Instagram. Het mag ook via een omwegje. “Onder de influencers zijn er ook jonge, kwetsbare vrouwen.”. Dat riskeerden influencers (bekend van pakweg Youtube of Instagram) te moeten betalen als ze hun zakelijke adres niet telkens vermeldden op hun socials. Daar is nu verandering in gekomen, heeft contentcreator en podcaster jNoxx – echte naam Thijs Bastiaens – opgemerkt.

“Je ondernemingsadres moet niet meer rechtstreeks op je socials vermeld worden. Het mag nu via een externe link”, stelt hij op X. De website van de FOD Economie is onlangs inderdaad aangepast. De doelgroep moet in principe nog altijd ondernemingsgegevens op socialemediapagina’s toevoegen. Maar aan die regel is een passage toegevoegd: “U kunt ook aan deze verplichting voldoen door op uw socialemediakanalen te verwijzen naar uw website. U moet op die website dan uw ondernemingsgegevens vermelde





