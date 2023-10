Inflatie plots bijna weg: prijzen in oktober slechts gestegen met 0,36 procent

Het was ook van juni 2021 geleden dat de inflatie in België onder de 2 procent uitkwam. Dat is de doelstelling op middellange termijn van de Europese Centrale Bank. Eind vorig jaar lag het Belgische inflatiecijfer zelfs enkele maanden boven de 10 procent.De inflatie voor voeding blijft wel nog steeds hoog: 8,98 procent in oktober, tegenover 11,15 procent in september. Het zijn de energieproducten die het algemene cijfer naar beneden duwen.

Producten die ten opzichte van oktober vorig jaar wel duurder werden, zijn onder meer olijfolie (+23,6 procent), aardappelen (+22,9 procent), hotels (+22,1 procent), eieren (+20,4 procent) en suiker (+19,8 procent).

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen. headtopics.com

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel” Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen die u dit competitieweekend niet zagStrandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”Liever wél of geen bedrijfswagen?Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Inflatie plots bijna weg: prijzen in oktober slechts gestegen met 0,36 procentDe inflatie op jaarbasis in België is in oktober gedaald naar 0,36 procent, het laagste niveau sinds januari 2021. Dat meldt statistiekbureau Statbel. In september kwamen de prijzen nog 2,39 procent hoger uit, en in augustus zelfs 4,09 procent. Lire la suite ⮕

Inflatie op laagste peil sinds januari 2022, groei trekt onverwacht aanDe inflatie in België is opnieuw fors gedaald, van 2,39 procent in september tot 0,36 procent in oktober. De spilindex is wel overschreden. De economische groei in België is dan weer aan het aantrekken. Lire la suite ⮕

Bart De Wever schiet N-VA-verkiezingscampagne op gang: “België is niet op de juiste weg”“Voor Vlaamse Welvaart”. Met die slogan trekt de N-VA in juni naar de verkiezingen. Voorzitter Bart De Wever zet de boodschap kracht bij in een campagnevideo van maar liefst zeven minuten waarin hij meermaals uithaalt naar “de groen-linkse Vivaldi-regering”. Grote concurrent op rechts Vlaams Belang blijft buiten schot. Lire la suite ⮕

Bart De Wever schiet N-VA-verkiezingscampagne op gang: “België is niet op de juiste weg”“Voor Vlaamse Welvaart”. Met die slogan trekt de N-VA in juni naar de verkiezingen. Voorzitter Bart De Wever zet de boodschap kracht bij in een campagnevideo van maar liefst zeven minuten waarin hij meermaals uithaalt naar “de groen-linkse Vivaldi-regering”. Grote concurrent op rechts Vlaams Belang blijft buiten schot. Lire la suite ⮕

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: “Blij dat ze oren naar ons hebben gehad”Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten. Lire la suite ⮕