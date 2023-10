Inflatie op laagste peil sinds januari 2022, groei trekt onverwacht aan

Helemaal een verrassing is het niet dat de inflatie in België blijft zakken. De inflatie, die het verschil in prijzen op jaarbasis meet, is vooral door de dalende prijs van gas fors gezakt. De Europese gasprijs lag in oktober 2022 zowat 2,5 keer hoger dan de huidige prijs. Het is dus vooral gas (-77 procent) en elektriciteit (-50 procent) die voor het lage inflatiecijfer zorgen. Ook elektronica zoals smartphones en tv’s werden goedkoper.

De producten die het meest gestegen waren in oktober, zijn vooral voedingsproducten, met olijfolie (+23,6 procent) op kop, gevolgd door aardappelen (+22,9 procent). De opbrengst bij de olijfboeren viel door de grote droogte in Zuid-Europa fors tegen. Ook hotels, eieren, vakantiedorpen en suiker zijn fors in prijs gestegen. De totale inflatie van voeding bedroeg 9 procent in oktober, tegenover 11,5 procent in september. De inflatie van diensten zakte van 7,2 naar 7,1 procent.

De consumptie-index, die maand na maand de evolutie van de prijzen meet, steeg met 0,34 procent. Op maandbasis werd vooral kledij, huur en vlees duurder. De gezondheidsindex, die de loonevolutie bepaalt, klom op maandbasis met 0,78 punten en bedraagt 128,3 punten. Hiermee wordt de spilindex overschreden, waardoor de lonen van ambtenaren en uitkeringstrekkers met 2 procent stijgen. headtopics.com

De Nationale Bank van België publiceerde ook de eerste raming voor de economische groei. In het derde kwartaal trok de Belgische economie aan tot 0,5 procent (op kwartaalbasis), tegenover 0,3 procent in het tweede kwartaal. De industrie kromp met 0,6 procent, terwijl de dienstensector in het kwartaal met de vakantiemaanden met 0,8 procent steeg. De bouw klom met 0,6 procent. Hiermee doet België het beter dan verwacht.

Burgerboerderij Pomona Puur Aerde in de steigers: “Boeren en natuur zijn de dupe van het huidige voedselsysteem” Familie van Luc (52) diep bedroefd na tragisch arbeidsongeval: “Hij werkte ongelooflijk hard zodat zijn kinderen niks tekort zouden komen als er met hem iets gebeurde”5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken headtopics.com