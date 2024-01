Inez s'en sort indemne lorsque la plaque de glace transperce le pare-brise sur l'E19 : "Heureusement, il n'y avait personne à côté de moi" Le personnel des hôpitaux ZNA et GZA approuve le nouveau statut du personnel : "Une étape importante en vue de la fusion" Les employés des hôpitaux ZNA et GZA ont approuvé à une large majorité de 80% le statut unifié du personnel pour l'Hôpital au bord du fleuve (ZAS). Syndicats et direction...

Perquisitions dans une organisation criminelle albanaise à Anvers : douze arrestations pour trafic d'armes et de drogue Ce matin, les enquêteurs ont perquisitionné dix-neuf adresses liées à une organisation criminelle albanaise à Anvers. Douze suspects ont été arrêtés pour trafic d'armes... Une action syndicale spontanée chez un sous-traitant de De Lijn dans la banlieue sud d'Anvers perturbe mercredi matin un grand nombre de lignes de bus





GZA dient klacht in tegen relschoppers die MUG bekogelden in Hoboken: “Ik hoop dat mensen beseffen dat dit levDe beelden van de MUG-wagen die op nieuwjaarsnacht in Hoboken werd klemgezet en aangevallen door enkele jonge vandalen beroeren iedereen. Op de werkvloer van het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis wordt dan ook vol ongeloof gereageerd op wat er gebeurd is. Het ziekenhuis dient klacht in.

Troostbrenger of rustpunt: in de kliniek is kunst allesbehalve sterielBliksemafleider, troostbrenger of rustpunt: in ziekenhuizen tref je steeds vaker kunst aan. Op hun best versmelten de kunstwerken met het profiel van de zorginstelling zelf, zo demonstreren recente integraties in ZNA Cadix en UZ Brussel.

Noël à Bethléem : la guerre à Gaza ternit les célébrationsUn voile de tristesse enveloppe dimanche Bethléem, qui se pare habituellement de ses habits de fête à l’occasion de Noël, terni cette année par la guerre dans la bande de Gaza.

France Brel sort son deuxième livre sur la vie de Jacques BrelFrance Brel, l'une des filles de Jacques Brel, a suivi les traces de son célèbre père en devenant elle aussi une artiste, mais dans le domaine de la littérature. Son deuxième livre 'Chronique d’une vie, tome II – Un troubadour' invite le lecteur à retrouver son père désemparé à Bruxelles en 1946.

Le conflit en Ukraine affecte la ville russe de BelgorodDepuis plusieurs semaines, le conflit en Ukraine affecte directement le quotidien et la sécurité des habitants de Belgorod. L’Ukraine multiplie ses attaques sur la ville russe, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Le 30 décembre dernier, au moins 25 personnes ont perdu la vie dans des bombardements, le bilan civil russe le plus meurtrier depuis le début de l’offensive de Moscou en Ukraine. En réaction, la Russie a annoncé ce lundi avoir évacué quelque trois cent habitants qui souhaitaient évacuer la ville.

Accord sur la distribution de la presse: le gouvernement satisfait, bpost réagitLe gouvernement a décidé de mettre fin à la concession de distribution de la presse. Jusqu'à présent, c'est Bpost qui s'en chargeait.

