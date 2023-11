Indexation des loyers: du changement à partir de ce 1er novembre

A partir de ce 1er novembre, les loyers des logements énergivores peuvent à nouveau être indexés en Wallonie. C’était déjà le cas à Bruxelles et en Flandre.pourront à nouveau indexer leur loyer à partir du 1er novembre

. L’indexation avait été gelée l’année dernière dans le contexte de forte hausse des prix de l’énergie, pour protéger les personnes vivant dans des logements mal isolés.Depuis octobre 2022, seuls les loyers des logements affichant un certificat PEB A, B ou C pouvaient être indexés totalement, les autres PEB imposant une indexation limitée ou carrément interdite (pour les PEB F et G).

Indexation des loyers énergivores en Wallonie, taux d’intérêt : voici ce qui change ce 1er novembreComme chaque mois, plusieurs nouveautés entrent en application en Belgique. Ce 1er novembre ne fait pas exception. Voici... Lire la suite ⮕

Voici les gardes médicales de Mons et du Borinage pour ce 1er novembreEn cas de nécessité, voici tous les services de garde pour ce 1er novembre. Lire la suite ⮕

Région Wallonne : indexer les loyers des logements énergivores à nouveau possible, dès le 1er novembreDès ce 1er novembre, il est à nouveau possible pour les propriétaires de logements mis en location en Wallonie et ayant... Lire la suite ⮕

Brabant wallon : un plan grand froid atypique pour aider les sans-abriLe 'Plan Grand Froid' a été activé hier en Wallonie. Jusqu’à la fin mars, les sans-abri, les mal logés et les... Lire la suite ⮕

Maladies cardiovasculaires : les chômeurs sont plus concernés que les personnes qui travaillent !Le travail, c’est la santé. Un dicton qui prend tout son sens au regard d’une récente étude qui prouve les liens entre chômage et maladies cardiovasculaires. Lire la suite ⮕

Avant-titre papier: BasketTitre papier: Les Panthers défient Lummen en Coupe de Belgique : Les PanthersCe mercredi (19h), les Liégeoises des Panthers jouent à Lummen dans le cadre de la Coupe de Belgique. Remporter ce match, c’est la certitude de défier Braine à Liège, début décembre, en quart de finale. Lire la suite ⮕