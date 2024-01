Indexation automatique des salaires en Belgique

La Belgique est l’un des seuls pays au monde à avoir mis en place une indexation automatique des salaires. Le but, c’est de garantir le maintien du pouvoir d’achat des ménages en augmentant le salaire des travailleurs du secteur privé, des agents de la fonction publique ainsi les allocations et les pensions lorsque les prix à la consommation dépassent un certain niveau appelé 'indice pivot'.

Mais comment tout cela a-t-il pu voir le jour ? Pour le comprendre, il faut faire un bond dans le passé de plus d’un siècle. En 1919, la Belgique traverse une forte période d’inflation liée à la Première guerre mondiale. Pour y faire face, une masse de travailleurs réclame à coups de grèves une revalorisation salariale. Le ministre de l’Industrie et du Travail de l’époque, Joseph Wauters (POB) entend la demande et décide de créer, dans le cadre d’un plan de relance, un mécanisme capable de mesurer le niveau général des prix des produits qui représentent les principales dépenses des ménages. L’objectif, c’est de pouvoir adapter le salaire des travailleurs en conséquenc





