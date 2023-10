Incroyable : il rêve une nuit qu’il gagne à la loterie… le lendemain, il empoche 130 millions à l’EuroMillions

Oui, les rêves peuvent devenir réalité. Notamment les plus fous… Ce n’est pas ce couple qui nous démentira. L’histoire est incroyable, mais vrai. C’est d’ailleurs l’AFP, la prestigieuse Agence France Presse, qui nous la relate.Nous sommes fin septembre. Une nuit, Monsieur est plongé dans un rêve magnifique. Il gagne 120 millions d’euros à la loterie. Rien que ça ! Il se confie notamment à son épouse. Un rêve prémonitoire ? Possible.

« Ça fait l’effet d’un uppercut », lance-t-il.Un petit-déjeuner au litMonsieur et Madame avaient en effet coché tous les bons numéros : 9, 11, 13, 21, 32 et les étoiles 2 et 7. Après avoir pris conscience que leur vie allait changer radicalement, ils ont d’abord décidé de cacher leur ticket dans « une cachette secrète » en attendant d’aller réclamer leurs gains substantiels.

