Inbrekers roven werkmachines uit bestelwagen

Fusie Zwijndrecht zindert na: Vlaams Belang zet twee raadsleden uit partij, burgemeester blijft “tot de laatste snik vechten tegen fusie”Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefdWommelgem en Ranst besnuffelen elkaar: samenwerken ja, fusie nee, althans voorlopig

Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke … De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft beslist dat de gemeente vanaf 2025 zal fuseren met Beveren en Kruibeke. Onder luid gejoel vertelden de raadsleden waarom ze de fusie hebben doorgedreven.De provincie Antwerpen gaat wellicht van 69 naar 68 steden en gemeenten nu de gemeenteraad van Zwijndrecht met een wisselmeerderheid dan toch de fusie met Beveren en Kruibeke heeft goedgekeurd.

Na overleg tussen de trainersstaf en de spelersgroep heeft Ronald De Somviele zijn ontslag gegeven als trainer van KSK Kallo. In afwachting van een nieuwe hoofdcoach, worden de honneurs waargenomen …De vrouwen van Asterix Avo Beveren hebben ook hun tweede wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League gewonnen. De Waaslanders versloegen het Tsjechische PK Brno met 3-0 … headtopics.com

Hij mag dan intussen 40 jaar geworden zijn, Pieter Peirsman blijft van goudwaarde voor Scheldejeugd Temse. Afgelopen weekend leidde de ancien zijn ploeg met liefst 27 punten naar een 63-49-zege …De Oost-Vlaamse judoka’s maakten afgelopen weekend een goede beurt op de Vlaamse kampioenschappen in Deinze. Bij de mannen was Yorben Delanghe (Samoerai Ronse) succesvol, maar vooral de …

In de tweede kwalificatieronde voor de CEV Champions League-poule staat Asterix Avo Beveren donderdag in Roemenië tegenover topfavoriet Alba Blaj. De Roemeense kampioen heeft nogal wat …Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: “Alles doen ze voor de macht, echt alles”Burgemeester Zwijndrecht: “Ik blijf vechten tot laatste snik tegen fusie” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Drie inbrekers opgepakt dankzij ANPR-camera’s: “Ze hadden grote hoeveelheid gestolen juwelen bij zich”De politie in Antwerpen kon zaterdagnacht drie vermoedelijke inbrekers inrekenen. De mannen werden betrapt bij een woninginbraak in Willebroek, maar sloegen op de vlucht. Dankzij de ANPR-camera’s konden ze in Antwerpen alsnog ingerekend worden. Ze waren in het bezit van een groot aantal juwelen. Lire la suite ⮕

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein. Lire la suite ⮕

Inbrekers proberen binnen te geraken in huis Antwerp-speler Toby Alderweireld tijdens Champions League-wedstrijdDe poging is mislukt en er is niets buitgemaakt. Het onderzoek loopt nu. Lire la suite ⮕

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-wedstrijdVoor Toby Alderweireld (34) kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1–4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein. Lire la suite ⮕

Inbrekers viseren twee woningen, dief maakt buit in appartementTwee woningen in Mechelen-Zuid waren het doelwit van inbrekers. In een van de twee gingen ze uiteindelijk niet binnen. In een appartement in het centrum vond een diefstal plaats. Lire la suite ⮕

Dieven slaan toe in auto en bestelwagenOp twee plaatsen in Mechelen hebben dieven toegeslagen in voertuigen. Lire la suite ⮕