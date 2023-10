Inbrekers bestelen Nadine (64) tijdens bezoek aan kerkhof, politie waarschuwt: “Dieven profiteren van Allerhei

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Inbrekers bestelen Nadine (64) tijdens bezoek aan kerkhof, politie waarschuwt: “Dieven profiteren van AllerheiEen Allerheiligenbezoek aan het kerkhof van Waarschoot is Nadine Vermeire niet goed bekomen. Terwijl de vrouw bloemen op het graf van haar overleden ouders ging zetten, werd een ruit van haar wagen ingeslagen. “Ze gingen ervandoor met mijn handtas”, vertelt de vrouw. Lire la suite ⮕

Dieven pikken fiets uit garageDieven hebben vrijdagnacht toegeslagen in de Diksmuidestraat in Turnhout. Uit een parkeergarage namen ze een elektrische fiets mee. Lire la suite ⮕

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕

Frank Belmans lijdt “onnodige” nederlaag met Hoogstraten: “Voetballend onze beste match”Na drie zeges op rij weet Hoogstraten opnieuw wat verliezen is. De troepen van een bijzonder ontgoochelde coach Frank Belmans gingen zaterdagavond met 2-1 onderuit op het veld van Olympic Charleroi. Lire la suite ⮕

Lars van der Haar glijdt het beste in de modder: Nederlander wint Wereldbeker in Maasmechelen voor Eli IserbytGeen Belgische overwinning in de Wereldbekermanche van Maasmechelen. Eli Iserbyt en Thibau Nys vochten alweer een mooi duel uit, maar het leverde hen geen zege op. Lars van der Haar was namelijk de sterkste op het glibberige parcours in Limburg en maakte de minste foutjes. Iserbyt reed naar plek twee, voor Laurens Sweeck. Lire la suite ⮕