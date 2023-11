In vroege ochtend al tiental oproepen voor storm Ciarán: wegen versperd in Ieper en Zarren

De doortocht van de zware herfststorm liet zich al in de vroege uurtjes voelen bij Brandweer Westhoek. Die brandweerzone grenst aan Frankrijk van waar de storm binnenkomt. Bij twee oproepen was er hinder op de weg. Zo was de Noorderring in Ieper rond 3.30 uur een tijdlang versperd door een omgewaaide boom tussen het kanaal en de Pilkemseweg. De boom versperde beide rijstroken in de richting van de A19.

Tempête Ciaran : aucun train ne circulera jeudi entre Bruges et la CôteAucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l’Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Lire la suite ⮕