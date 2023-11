In twee minuten maakt juf Tessa een lesvoorbereiding. Maar zij is geen echt mens

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”

Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarktCode geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid. Lire la suite ⮕

Kerkhoven krijgen veel bezoek op Allerheiligen, morgen blijven ze gesloten: “Bloemen zullen wegwaaien maar tocHeel wat mensen brachten vandaag op Allerheiligen een bezoek aan het kerkhof. Velen kwamen uit jaarlijkse traditie, sommigen voor de eerste keer. Vandaag kon het nog. Morgen op Allerzielen niet, dan blijven ook de kerkhoven gesloten omwille van de storm. Wij trokken vanochtend naar de begraafplaats van Ekeren aan de Driehoekstraat. Lire la suite ⮕

In Dagestan laaien anti-Joodse gevoelens op, ‘maar niet alleen vanuit een antisemitisch sentiment’Antisemitische pogroms zijn geen bekende traditie in de Kaukasus, zegt mensenrechtenverdediger Almut Rochowanski. ‘Jonge bendes mobiliseren om macht te tonen, is dat wel.’ Lire la suite ⮕

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet. Lire la suite ⮕

“Een hond ­zorgde op mijn veertiende voor een levenslange angstpsychose”Ik zou zo graag een hondenman zijn. Dat andere mensen over mij zeggen: met mensen heeft hij het moeilijk, maar Nico en honden, dat is iets heel bijzonders. Ik zelf zie dat voor mij als een scene uit de nog te maken film The dogwhisperer. Lire la suite ⮕

In twee minuten maakt juf Tessa een lesvoorbereiding. Maar zij is geen echt mensKrijgen onze kinderen straks lessen gemaakt door artificiële intelligentie? Een Nederlands bedrijf belooft alleszins het werk van leraren voor een groot stuk uit handen te nemen. Lire la suite ⮕