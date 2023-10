In Europa lukt het wel: Club Brugge bibbert nog even, maar boekt deugddoende zege in Zwitserland

20:50Rode Duivels zijn ineens 90 miljoen euro (!) meer waard: Vermeeren wordt hoger ingeschat dan Tielemans, maar er zijn ook drie grote zakkersVerwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik

MULTILIVE. Vanavond zijn Union, Club Brugge, Genk en Gent aan zet in Europa: ontdek hier de verwachte opstelliNa de pijnlijke nederlaag van Antwerp tegen Porto is het donderdagavond aan de overige vier Belgische ploegen om de eer hoog te houden in Europa. Via deze multilive hoeft u niets te missen van deze drukke voetbalavond. Lire la suite ⮕

VIDEO. Relletjes tussen hooligans van Club Brugge en Lugano, ordediensten moeten ingrijpenHet is daags voor de groepswedstrijd in de Conference League Lugano-Club Brugge tot een confrontatie gekomen tussen een kleine groep van de harde kern van Club en Zwitserse supporters. De clash was afgesproken. De Zwitserse politie was meteen ter plaatse om in te grijpen. Lire la suite ⮕

“De druk is gestegen, ik ben niet ‘stupid’”: bij Club Brugge beseft iedereen dat verliezen straks geen optie iClub heeft de bodem niet bereikt: het kan nóg erger. Binnen de club leeft evenwel het idee dat Lugano net het begin van de revival kan zijn. Waarom ook niet? Lire la suite ⮕

L’Ajax meilleur club formateur au monde, Anderlecht devance le Standard en BelgiqueL’Ajax vit un vrai cauchemar. Après sept journées de championnat, les Ajacides ne comptent que cinq points (5/21) et... Lire la suite ⮕

| Fleurus attire de plus en plus de jeunes joueurs et joueuses : «Le club seAvec quinze nouvelles arrivées chez les jeunes, le club fleurusien prépare l’avenir avec sérénité alors que ses différentes équipes ont connu des fortunes diverses en ce début de saison mais le vice-président garde le moral et le sourire. Lire la suite ⮕

Nouveau: un chèque-sport pour les ados voulant s’inscrire dans un club à MalmedyLes sportifs en herbe de l’entité de Malmedy vont pouvoir alléger la note lors de la première affiliation dans un club de l’entité. Avec un chèque-sport de 50€. Lire la suite ⮕