In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar

z’n eerste kasseiNa amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee Belgische rensters in de top vijfVrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar eens terug als ik er ben” z’n eerste kassei

Lars Daelmans nestelt zich ondanks pech op negende plaats in Koppenbergcross: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”Na amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee Belgische rensters in de top vijf

z’n eerste kasseiNa amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee Belgische rensters in de top vijfJan Bakelants fietst monstertocht van 600 kilometer voor het goede doel: “Een afstand die mijn fantasie ver te boven ging” headtopics.com

Vader vs. zoon: kan Thibau straks Sven Nys overtreffen?Op zijn 25ste won Sven Nys zijn eerste van negen Koppenbergcrossen, Thibau kan het woensdag al op zijn 20ste flikken. Staat de zoon vandaag al verder dan zijn vader op die leeftijd? Voormalige wereldkampioenen Niels Albert en Erwin Vervecken maken de vergelijking. Lire la suite ⮕

Veldrijder Thibau Nys: ‘Mijn vader evenaren is zo goed als onmogelijk’Dat Thibau Nys zo voortvarend aan het seizoen zou beginnen, had hij zelf niet zien aankomen. ‘En het kan nog veel beter’, zegt de 20-jarige veldrijder. Lire la suite ⮕

Nys vs Nys: wie staat het verst? “Thibau heeft alles om een grotere coureur te worden dan zijn pa”Acht keer – en tussen 2004 en 2010 zelfs zeven keer op een rij – won Sven Nys de Koppenbergcross. Zijn eerste overwinning boekte hij er pas toen hij 25 was, Thibau kan het morgen al op zijn 20ste flikken. Lire la suite ⮕

Nys vs Nys: wie staat het verst? “Thibau heeft alles om een grotere coureur te worden dan zijn pa”Acht keer – en tussen 2004 en 2010 zelfs zeven keer op een rij – won Sven Nys de Koppenbergcross. Zijn eerste overwinning boekte hij er pas toen hij 25 was, Thibau kan het morgen al op zijn 20ste flikken. Lire la suite ⮕

Fem van Empel gagne le cross du Koppenberg chez les damesFem van Empel (Jumbo-Visma) a remporté le cross du Koppenberg, première manche du Trophée X2O de cyclocross, mercredi. La championne du monde néerlandaise a devancé sa compatriote Denise Betsema (Pauwels Sauces-Bingoal) et la Britannique Anna Kay (Cyclocross Reds), qui a privé Kim Van De Steene (Never Give Up by Jolien Verschueren) du podium. Lire la suite ⮕

Sven Nys snapt afzeggingen voor Koppenbergcross niet: “Je moest al bij de start van het seizoen klaar zijn”Woensdag staat met de Koppenbergcross een echt monument op de kalender. Komend weekend wordt echter ook gestreden om de Europese titel en dus hebben nogal wat renners afgehaakt. Lire la suite ⮕