IN BEELD. Karen (37) en Elena (36) leerden elkaar kennen in Mechelen en openen nu Mexicaanse horecazaak op het

23 Antwerpse zaken in lijst beste groenterestaurants: “Heel veel smaak en creativiteit? Dan scoor je in onze gids”Blueness van Sergio Herman Group wint internationale designprijs: “Het ontwerp creëert het perfecte podium”Met de sloop van het oude gebouw van de stedelijke milieudienst aan de Kalverstraat is vrijdag een begin gemaakt de aanleg van een groene zone op de Dam.

De hele maand november zet Antwerpen zich als Boekenstad op de kaart. Op 4 en 5 november vindt het BoekHandelWandelWeekend plaats. In deze wandeling passeer je boekhandels, boekcafés en literaire …Antwerps Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe reageert voorzichtig op aanpassing van de meerjarenplanning en de belastingverlaging. “De verlaging van de personenbelasting juichen we toe”, zegt …

Het Antwerpse stadsbestuur verlaagt de aanvullende personenbelasting (APB) van 8 naar 7%. Voor een gezin met kinderen met een gemiddeld brutomaandloon van 8.400 euro zou dat neerkomen op een …Kieran Franck, student productontwikkeling aan de UAntwerpen heeft de Ecodesign Award gewonnen met zijn project Cyclowash. Kieran bedacht een systeem dat microvezels en afvaldeeltjes filtert uit …Al meer dan honderd jaar verbindt soep de inwoners van de wijk Stuivenberg. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

Lire la suite:

gva »

Orkaan Otis richt ravage aan in Mexicaanse badplaats AcapulcoDe orkaan Otis heeft een spoor van vernieling achtergelaten in Acapulco, een badplaats in het zuiden van Mexico. Beelden die gedeeld worden op sociale media tonen een verwoeste stad. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn, maar de materiële schade is groot. De communicatie met het gebied verloopt stroef doordat er geen stroom meer is. Lire la suite ⮕

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten”Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum. Lire la suite ⮕

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld. Lire la suite ⮕

De Garage in Mechelen wordt ‘Kunsthal’In de zoektocht naar extra ruimte voor de lokale academie, stelde de stad aanvankelijk voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. De nakende sluiting stuitte op protest van kunstenaars en sympathisanten, die de centraal gelegen plek wilden behouden voor hedendaagse kunst. Lire la suite ⮕

Aanvoerder Schoofs twijfelachtig voor KV Mechelen – Cercle Brugge, Konaté traint weer met de groepKV Mechelen moet het zaterdag tegen Cercle Brugge mogelijk zonder Rob Schoofs doen. De kapitein heeft last van de quadriceps en trainde amper mee de voorbije week. Mory Konaté sloot wel weer aan bij de groep. Of hij zaterdag inzetbaar is, moet nog beslist worden. Lire la suite ⮕

Auteur Herwig De Lannoy beschrijft geschiedenis van Dijlestad dag per dag in ‘Het Verhaal van Mechelen’De Mechelse auteur Herwig De Lannoy stelde vrijdag zijn nieuwste boek voor. In Het Verhaal van Mechelen beschrijft hij aan de hand van de dagen van het jaar de geschiedenis van de Dijlestad. Voor iedere dag zocht hij een noemenswaardig feit, gaande van gebeurtenissen in de Middeleeuwen tot de realisatie van de tangent. Lire la suite ⮕