IN BEELD. Herr Seele stelt voor het eerst tentoon in de stad van zijn jeugd: “Ik heb nog één grote droom”

“Op mijn elfde mocht ik als winnaar van een tekenwedstrijd al eens exposeren in het Torhoutse stadhuis”, lacht de excentrieke kunstenaar, die ook werk van zijn moeder en grootmoeder meebracht naar cultuurcentrum de Brouckere.

Zes maanden geleden was hij kerngezond, nu kan Yasin (17) zijn kamer niet meer uit: “Geen vuiltje aan de lucht, tot hij 10 kilo afviel” Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar terug als ik er ben”Yarne Claessens neemt het met Diest op tegen zijn boezemvriend Kaan Tanriver: “Match tegen Geel heeft ons geleerd dat we ook zonder het initiatief te nemen punten kunnen rapen”IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT.

Ilimane Diop weet waar het schort bij Filou Oostende na nederlaag in Straatsburg: “Volgende keer moeten we twee helften goed zijn”

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

Rekenhof schetst ontnuchterend beeld van Brusselse overheidsfinanciën: “Hoe kan het dat deze ellende jaar na jHet Rekenhof heeft dinsdag het 28ste Brusselboek gepubliceerd, de jaarlijkse doorlichting van de overheidsfinanciën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarin wordt een ontnuchterend beeld geschetst van de Brusselse begroting, waarbij de schulden jaar na jaar “aanzienlijk” blijven stijgen. Lire la suite ⮕

“Er kwam iemand vlak voor mij staan. Hij zei: ‘Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.’ Ik?had de hele leGisteravond kwam er, vlak na een optreden, iemand vlak voor mij staan. Hij zei: “Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.” Ik wachtte tot er meer ging ­komen, maar dat was het. Ik?had de hele lezing geen woord over welke hond dan ook gesproken. Ik wachtte tot de man weer weg zou ­lopen. Lire la suite ⮕

Na moord op advocate getuigen beroepsgenoten over geweld: “Ik relativeerde de bedreigingen, tot ze vijf wapensVier op de vijf advocaten kregen de laatste jaar met agressie te maken, met als triest dieptepunt de moord op echtscheidingsadvocate Claudia Van Der Stichelen (58) dit weekend. Vier advocaten getuigen. “Ik relativeerde al die bedreigingen, tot ze vijf wapens vonden bij de man die zei dat hij me zou neerschieten. Lire la suite ⮕

Na moord op advocate getuigen beroepsgenoten over geweld: “Ik relativeerde de bedreigingen, tot ze vijf wapensVier op de vijf advocaten kregen de laatste jaar met agressie te maken, met als triest dieptepunt de moord op echtscheidingsadvocate Claudia Van Der Stichelen (58) dit weekend. Vier advocaten getuigen. “Ik relativeerde al die bedreigingen, tot ze vijf wapens vonden bij de man die zei dat hij me zou neerschieten. Lire la suite ⮕