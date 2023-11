IN BEELD. De carport of zelfs hele benedenverdieping ombouwen tot spookhuis voor Halloween, het gebeurt: “De l

In een carport in de Hoogstraat in Beerzel konden kinderen met Halloween komen griezelen tussen de bloederige geraamtes, afgerukte ledematen,poppen en acteurs. Enkele straten verder in de Jan De Cordesstraat hadden de bewoners zelfs hun hele benedenverdieping omgebouwd tot een spookhuis. “Al sinds september zijn we bezig om van onze woning een horrorhuis te maken. De laatste weken woonden we tussen de Halloween-aankleding.

Halloween herdenkt vooral de god van de commercieSinterklaas en Halloween zijn behoorlijk fout gelopen, stelt Tom Hannes vast. Gelukkig kunnen we dat keren. Lire la suite ⮕

Bezoekers de stuipen op het lijf jagen, is enorm lucratief voor pretparken: “Halloween is onze beste periode”In de weken rond Halloween zijn het in de pretparken niet de rollercoasters die de meeste decibels ontlokken aan de bezoekers, maar de spookhuizen en griezelzones. Die zijn big business geworden. “Halloween is onze beste periode en goed voor 20 procent van onze jaarlijkse omzet”, klinkt het bij Walibi. Lire la suite ⮕

Charleroi: véritable passionné d'Halloween, Carl transforme chaque année sa maison en parc de l'horreurHalloween arrive à grands pas, et pour l'occasion, certains et certaines n'hésitent pas à redoubler d'imagination afin de proposer la décoration la plus effrayante possible chez eux. C'est le cas de Carl, qui, comme chaque année, transforme sa maison en un véritable temple de l'horreur. Lire la suite ⮕

Impressionnant à Jumet : Halloween a frappé aux portes de la ruelle Sans SouciC’est de saison, et même si l’on assure qu’il s’agit d’une fête aux allures celtiques, Halloween reste typiquement américaine, à grands coups de citrouilles, de chauves-souris, de squelettes. Lire la suite ⮕

