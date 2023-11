Important incendie d’un hangar agricole à Zétrud-Lumay

Les pompiers brabançons wallons ont été appelés à intervenir, dans la nuit de mercredi à jeudi peu avant 04h00 du matin, dans la rue de la Seigneurie, à Zétrud-Lumay.

Un incendie s’y est déclaré, pour une raison encore indéterminée, dans un hangar agricole contenant une importante quantité de ballots de paille.Les sapeurs se trouvaient toujours sur les lieux, jeudi à 9h00. Une équipe de surveillance devrait rester mobilisée durant au moins 24 heures.

