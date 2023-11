Il ne reste qu’un mois pour terminer les travaux impactants la mobilité au centre-ville de Liège : des

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)Le rappeur Sofiane en tournage dans le tunnel sous la Dérivation à Liège pour un nouveau film qui sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo (photos) headtopics.com

Après 10 ans d’efforts, Laurent Minguet revend son projet de 97 appartements de la rue Paradis au groupe Moury La tempête Ciaran menace l’ouverture de la Foire ce jeudi ainsi que celle du chapiteau du Festival du Film de Comédie de Liège

Une grève à Liège perturbe la circulation des bus du TecUn mouvement de grève est en cours au dépôt Tec de Jemeppe-sur-Meuse, indique mardi matin l’entreprise de transport sur son site internet. Lire la suite ⮕

Les Ateliers de la Meuse à Liège déclarés en faillite, 85 emplois menacésL’entreprise liégeoise Les Ateliers de la Meuse, spécialisée dans la fabrication de pièces mécano-soudées de grande taille, a déposé le bilan malgré un carnet de commandes rempli. Le tribunal de l’entreprise de Liège a prononcé la faillite ce lundi. Lire la suite ⮕

Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers : le «Plan Grand Froid» activé dèsLe «Plan Grand Froid» destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté sera activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain inclus. Lire la suite ⮕

Liège : des 'fleurs à couper' locales et naturelles pour des bouquets sans pesticides chez 'Capucine Racine'C’est au cœur des paisibles bocages du Pays de Herve, à une vingtaine de minutes seulement de Liège, que se... Lire la suite ⮕

Parcs et cimetières fermés à Liège dès ce mercredi soir et durant la journée de jeudiEn raison des vents importants annoncés à partir de la soirée de ce mercredi et surtout durant la nuit et la journée de... Lire la suite ⮕

Avant-titre papier: AthlétismeTitre papier: Belle troisième édition de la Corrida-trail de Liège : Une bellela Corrida-trail de Liège, manche du CJPL, a fait 4 boucles de 2,5 km dans la bande de Streupas. 180 participants furent au rendez-vous. Lire la suite ⮕