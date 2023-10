Il est temps de gagner pour l’Arquet qui se rend sans son coach Denis Sulejman au CS Brainois, un

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D2 | Un derby à Meux pour l’honneur namurois avant un gala pour le prestige à l’Union Saint-Gilloise: «Le projet de Rochefort va au-delà d’un simple statut de deuxième club de la province» Voile | Xavier Broers (Corroy-le-Château) doit renoncer à sa participation à la Transat Jacques Vabre qui s’élance ce dimanche: «J’ai passé trois jours dans le coma suite à une infection bactérienne»

Tennis de table | Le PC Purnode a retrouvé sa salle remise à neuf après un an et demi de travaux: «On espère que nous pourrons affilier de nouveaux jeunes joueurs» D3A | Mehdi Nejjar, un jeune T2 expérimenté et apprécié du vestiaire pour assurer l’intérim à Ciney: «Les joueurs m’ont soutenu la saison dernière, je veux leur rendre la pareille» headtopics.com

Lire la suite:

sudinfo_be »

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout disputent ensemble la 16e éditionLa Transat Jacques-Vabre à la voile, qui se dispute en duo, fête ses 30 ans. Dimanche, la 16e édition s'élance du Havre en Normandie à destination de la Martinique. Quelque 95 bateaux, répartis en quatre catégories qui suivent quatre parcours, sont annoncés au départ. Lire la suite ⮕

Six mois après la mort de Denis Gheys, poignardé à Gilly, les suspects restent en détention préventiveLe 13 mai dernier, au petit matin, Denis Gheys, 52 ans, a perdu la vie dans d’horribles circonstances, blessé de plusieurs coups de couteau, dont un dernier qui lui a tranché la carotide. Les trois suspects restent en prison. Lire la suite ⮕

Anderlecht : pourquoi Justin Lonwijk court après son retard à l’allumageAlors qu’il s’entraîne normalement en semaine, le médian néerlandais n’a pas été repris par Brian Riemer lors des deux derniers matchs contre Malines et au Standard. Lire la suite ⮕

Wembanyama après ses débuts en NBA : 'J'ai peut-être voulu trop bien faire''J'apprends, pour mon premier match', a commenté le prodige français du basket Victor Wembanyama, défait mercredi avec... Lire la suite ⮕

Les Belgian Diamonds en demi-finale après leur victoire contre le PortugalLa Belgique a validé sa place dans le dernier carré de la Coupe du monde de korfbal grâce à un succès 26-18 contre le Portugal, jeudi à Taïwan. Les Belgian Diamonds seront opposés en demi-finale au vainqueur du duel entre les Taïwanais, qui jouent à domicile, et le Suriname, que la Belgique a battu au deuxième tour de la compétition. Lire la suite ⮕

Un mouvement de grève chez De Lijn après l'annonce de la fermeture de plusieurs sitesLa société de transports publics flamande De Lijn a annoncé jeudi une importante réorganisation de ses sites. Quatre dépôts seront rénovés et treize nouveaux dépôts/centres de maintenance seront construits, mais d'autres - englobant 280 emplois (équivalents temps plein) - seront fermés et intégrés à des sites voisins. Lire la suite ⮕