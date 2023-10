Il arnaque des dizaines de personnes en vendant des figurines de BD sur internet : malgré le procès à Mons, il

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Guy, 90 ans, se fait arnaquer par un soi-disant voisin à Mons: «C’est naïf de ma part, on ne donne pas de l’argent comme ça…»«J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES suite à sa facture de 3.

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »« À quelques minutes près, je la perdais » : la maman de Taner a bien failli mourir dans un incendie criminel à Quaregnon (vidéo) headtopics.com

Lire la suite:

sudinfo_be »

L’avis de notre expert : Mathieu van der Poel méritait le « Vélo d’Or »Jonas Vingegaard a remporté ce mardi Vélo d’Or 2023. Lire la suite ⮕

– Provinciale 1 : Les news en P1 | Mathieu Jérôme (Stavelot) va faire son grand retour, AlessioDéjà handicapé par de nombreuses blessures les dernières semaines, le FC Eupen vient encore de perdre trois autres joueurs, dont Alessio Krafft. À Stavelot, on peut par contre se réjouir du retour de Mathieu Jérôme. Lire la suite ⮕

Mons : cinq jours de stage pour apprendre à se débrouiller en langue des signesC’est une situation à laquelle nous pourrions toutes et tous être confrontés : devoir se faire comprendre auprès de... Lire la suite ⮕

Deux anciennes patientes en soin psychiatriques viennent en renfort des équipes soignantes, à MonsIsabelle, 56 ans et Maïté, 39 ans, sont passées de l’autre côté de la barrière. Durant plusieurs années de leurs... Lire la suite ⮕

Le RAEC Mons et sa défense de fer n’ont encaissé que deux buts en neufLa recette pour une équipe efficace? Une solide assise défensive. Donc, un gardien capable de gagner des matches. À Mons, il y en a deux. Deux nº1. Pourquoi l’un plus que l’autre? Explications de leur préparateur, Tony Verschaeren. Lire la suite ⮕

Sophie Janssens gaat Peter Pan spelen: musicalproducenten kiezen weer vaker voor beste kandidaat in plaats vanEen meisje dat Peter Pan speelt, en een voormalig balletdanser die het tot Kapitein Haak schopt: Antwerpenaren Sophie Janssens (23) en Nordin De Moor (38) dragen de nieuwe familiemusical Peter Pan. Daarmee gaan de hoofdrollen niet naar BV’s, maar gewoon naar de meest geschikte kandidaten. Lire la suite ⮕