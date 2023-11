«Il allait vraiment bien»: les créateurs de «Friends» évoquent leur dernière conversation avec Matthew Perry

Après l’émouvant communiqué de presse réagissant au décès de Matthew Perry, Marta Kauffman et David Crane sont toujours incrédules face à la disparition de l’acteur. Lors d’une apparition dans le talk show de NBC « Today », les créateurs de « Friends » lui ont rendu un nouvel hommage, revenant sur leur longue collaboration, mais aussi sur son parcours et l’héritage qu’il aurait souhaité laisser derrière lui.

(…) Il avait arrêté de fumer. » a-t-elle ensuite relaté, précisant qu’il lui avait également confié être sobre. Revenant sur l’impact retentissant du travail de Matthew Perry sur le public surtout à travers son incarnation du personnage de Chandler, David Crane a indiqué qu’il en avait certainement conscience.

