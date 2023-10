Il a suffi d’une seule participation à Sam, 19 ans, pour que sa vie change à jamais : « Nous sommes restés

Les faits remontent au mois d’août 2019. Il a suffi d’une participation à Sam Lawton, un Britannique âgé de 19 ans à l’époque, pour remporter un énorme gain à la loterie nationale. Le jeune homme, père d’un enfant, a remporté la très belle somme de 120.000 livres. « J’étais dans le bain et je pensais juste que j’allais tenter le coup.

« Mais comme moi, elle n’avait jamais joué auparavant, alors nous avons appelé son frère Craig, qui jouait à la loterie depuis des années. Il m’a dit ‘je suis en route, ne bouge pas’. Et cinq minutes plus tard, il était devant ma porte. Nous avons vérifié les billets et sommes restés assis là, incrédules, en nous demandant si c’était réel », témoigne encore Sam.

