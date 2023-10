“Ik mis spelen in de Champions League wel”: Red Flame Janice Cayman spreekt voor het eerst over haar transfer

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vrijdag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenEen klap op zijn hoofd, en dan kondigde hij aan ook hier op te komen: zo zag de “verboden passage” van Thierry Baudet aan de UGent eruitVerwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Studiebureau organiseert uitdagende ontwerpwedstrijd voor studenten: "Ze moeten voor het eerst een uitkijkpuntHet Sint-Niklase studie- en bouwkundig bureau SBE organiseert voor de vierde keer een ontwerpwedstrijd voor studenten. Voor het eerst vormt niet een brug, maar wel een panoramisch uitkijkpunt aan de Frans-Belgische grens de kern van de opdracht. "Het winnende team gaat met een prijzenpot van 2.000 euro aan de haal", klinkt het.

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

VN-rapport waarschuwt voor zes risico's met onomkeerbare gevolgen voor mens en planeetDe wereld wordt geconfronteerd met zes grote risico's die op een kantelpunt dreigen te belanden en die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de mens en de planeet. Het gaat onder meer om smeltende gletsjers, ondraaglijke hitte en uitputting van het grondwater.

Manifestatie voor Palestina op Mechelse Grote Markt: "Solidariteit en steun voor slachtoffers tonen"Op zaterdag 28 oktober vindt er op de Grote Markt in Mechelen een manifestatie voor Palestina plaats. De organisatoren willen hun solidariteit tonen met de slachtoffers in Gaza. "Het is geen politieke betoging, maar een initiatief van burgers die oproepen tot een staakt-het-vuren", zegt Nadia Charradi.

Dierenvoedselbank opent in Seefhoek: "Ook mensen in armoede moeten voor hun huisdier kunnen zorgen"Mensen in armoede sparen soms het eten uit hun mond om zo goed mogelijk voor hun huisdier te kunnen zorgen. Die vaststelling vond Alexander Mc Intosh zo vreselijk dat hij in het hart van de Seefhoek een Dierenvoedselbank opende. Mensen in armoede kunnen er terecht voor voeding voor hun huisdier en voor een drankje en een koekje voor zichzelf.

Acteur Geert Van Rampelberg voor het eerst te zien in een musical'Red Star Line', de succesvolle musical van Studio 100, krijgt er een belangrijke naam bij. Iemand die bovendien nooit eerder in het musicalwereldje te vinden was.