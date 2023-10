Jobhoppen voor meer loon werkt...

Taxichauffeur die Zweedse supporters zag neergeschoten worden, getuigt: “Ik keek die terrorist in de ogen”“Het is een ware nachtmerrie waaruit ik maar niet ontwaak.” Aan het woord is de taxichauffeur die terrorist Abdesalem Lassoued (45) in de ogen keek toen hij de Zweedse supporters neerschoot. “Toen ik zijn blik zag wist ik meteen: dit is niet goed”, getuigt de man. Lire la suite ⮕

Abdesalem Lassoued had internationale contacten, bevestigt minister van TigcheltOf Abdesalem Lassoued nu wel of niet als ‘lone wolf’ zijn terreurdaad verrichte op 16 oktober, zal het onderzoek van het federaal parket moeten uitwijzen. Dat heeft Paul Van Tigchelt verklaard. De nieuwe justitieminister bevestigt dat de dader van de aanslag waarbij twee Zweedse voetbalsupporters het leven lieten internationale contacten had. Lire la suite ⮕

Attentat terroriste à Bruxelles : Abdesalem Lassoued avait des contacts internationaux, confirme le ministreL’enquête du procureur fédéral devra déterminer si Abdesalem Lassoued a commis son acte terroriste du 16 octobre en tant que « loup solitaire ». C’est ce qu’a déclaré Paul Van Tigchelt. Le nouveau ministre de la justice a confirmé que l’auteur de l’attentat qui a coûté la vie à deux supporters suédois avait des contacts internationaux. Lire la suite ⮕

Nieuwe digitale tool zou blunders met uitleveringsverzoek, zoals in zaak Abdesalem Lassoued, moeten vermijdenEen nieuwe digitale tool voor magistraten en parketpersoneel zou blunders zoals die plaatsvonden met het Tunesische uitleveringsverzoek van Abdesalem Lassoued, de dader van de terreuraanslag in Brussel op 16 oktober, moeten vermijden. Dat heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt donderdag aangekondigd op het Brusselse parket. Lire la suite ⮕

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: “Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem belDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal 18 mensen doodschoot en 13 anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie, en inwoners van de regio krijgen nog steeds de raad mee om binnen te blijven. Lire la suite ⮕

‘Als Inno verdwijnt, heb ik echt een probleem, ik koop zowat al mijn kleren hier’Het laatste Belgische warenhuis staat te koop. Doorgewinterde fans vrezen voor de toekomst van hun vaste waarde. ‘Inno is een stuk geschiedenis: als ze de naam veranderen, hoeft het voor mij niet meer.’ Lire la suite ⮕